Adani, niente telecronaca di Argentina-Francia: ecco perché non potrà commentare la finale dei Mondiali

Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina-Francia, finale dei Mondiali in Qatar. In queste settimane le sue performance in occasione delle sfide dell'albiceleste hanno fatto il giro dei social.

Le sue urla, i suoi commenti alle magie di Leo Messi, i paragoni con Maradona, lo hanno reso uno dei personaggi simbolo di questa edizione. Adani sin dall'inizio della manifestazione ha fatto coppia con Stefano Bizzotto, prima voce in telecronaca.

Adani, niente telecronaca in finale

Tuttavia per l'atto finale del Mondiale il binomio chiamato a commentare la partita sarà composto da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il motivo è riconducibile alle gerarchie all'interno Rai. Rimedio-Di Gennaro sono le prime voce dell'emittente italiana e a loro spetta la finale come da programma.

Bizzotto e Adani dovranno "accontentarsi" della finale per il terzo-quarto posto tra Marocco e Croazia. Non c'è spazio invece per Andrea Stramaccioni: l'ex tecnico dell'Inter è risultato tra i più apprezzati per competenza tecnica ma è rimasto escluso dalle due partite.

