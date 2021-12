Gli Ultras della Lazio contro Acerbi: «Via da Roma subito»

Il gol contro il Venezia ed il fatto di essere restato in campo nonostante l'infortunio non sono bastati ad Acerbi per fare pace con i tifosi dopo aver festeggiato i gol contro il Genoa zittendo il pubblico (gesto di cui si era poi scusato tramite un video postato via social).

Subito dopo la gara in Laguna infatti la tifoseria organizzata ha diramato un comunicato in cui contesta apertamente il difensore della Lazio al qual viene rimproverato il rifiuto ad andare sotto la curva occupata dai tifosi laziali a Venezia al termine della gara: “Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito si legge nel post pubblicato dagli Ultras Lazio via social - Nessun perdono per chi tradisce. Purtroppo i calciatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Acerbi ha zittito la curva nella partita scorsa dopo mesi di sostegno a oltranza, nonostante partite pessime, ai microfoni subito dopo ha addirittura peggiorata la situazione, il suo video di scuse è forzato e privo di sentimento. Aveva l’occasione di scusarsi sotto al settore ospiti occupato da 3mila tifosi laziali. A fine partita, come un coniglio, mentre gli altri giocatori sono venuti ad esultare con noi, se ne è andato via. Si è tirato indietro quando sarebbero bastate scuse sincere. A noi che Acerbi a sia un giocatore importante della Lazio non importa nulla. Per noi contano il sudore, la grinta e il rispetto. Ecco perché da oggi Acerbi non è più gradito a Roma. Fino a quando sarà qui verrà fischiato, in ogni partita. Acerbi vattene”.

Tra i tifosi e Acerbi il rapporto non è mai stato buono, dopo la sconfitta dello scorso anno contro il Bayern, che sancì l'uscita dalla squadra dalla Champions, la scelta del difensore di salutare la fidanzata nel post partita non fu molto apprezzata dalla tifoseria. Ancora prima a far discutere furono le dichiarazioni dal ritiro della nazionale in cui apriva il caso sul suo mancato rinnovo contrattuale. Dai malumori così si è passati alla frattura totale tra le parti. Un peccato che questo arrivi proprio nel momento in cui la Lazio, ormai uscita dalla crisi, sembra pronta per spiccare il volo. Come se non bastasse il difensore rischia un lungo stop per un sospetto stiramento alla coscia: domani gli esami alla Paideia chiariranno i tempi esatti di recupero.

