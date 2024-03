Acerbi e gli insulti a Juan Jesus, niente squalifica. Il Giudice Sportivo: «Mancanza di prove»

di Redazione Web

Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus. Il brasiliano del Napoli aveva denunciato il collega durante il match a San Siro. Acerbi non aveva mai ammesso le accuse.

Il comunicato del Giudice sportivo

Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell'Inter Francesco Acerbi perché «non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata» al difensore del Napoli Juan Jesus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA