Acerbi si difende: «Mai detto frasi razziste, Juan Jesus ha capito male». Spalletti cauto: «Bisogna stare attenti»

Il difensore dell'Inter e della Nazionale Francesco Acerbi è nell'occhio del ciclone da ieri sera per via di una presunta frase razzista pronunciata a Juan Jesus, giocatore del Napoli e autore del gol con cui i partenopei hanno strappato il pareggio a San Siro contro i nerazzurri. Oggi Acerbi, convocato dagli Azzurri, ha dovuto lasciare il ritiro (sostituito dal romanista Gianluca Mancini) proprio per via del caso scoppiato nel post partita: ma l'ex Lazio si difende e nega le accuse.

Acerbi: mai detto frasi razziste

Intercettato all'arrivo in stazione a Milano dopo aver lasciato il raduno di Coverciano, Acerbi è netto: «Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. È l'unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo». «Juan Jesus non l'ho sentito, posso sicuramente dire che dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Scuse? Secondo me ha capito anche male».

«Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo.

Le parole del ct Spalletti

Sul caso si è espresso anche il ct Luciano Spalletti, in conferenza stampa: «È un dispiacere enorme prendere decisioni per questi episodi qui. Ma bisogna stare attenti, anche quando lo denunciamo un episodio del genere. Abbiamo visto Francesco in difficoltà, ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, abbiamo delle responsabilità», ha aggiunto. E poi ancora: «Per quello che mi ha detto Acerbi, non è un episodio di razzismo». A chi gli chiede se ha sentito Juan Jesus ha poi risposto: «Non risponde, ha il telefono spento»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 18:37

