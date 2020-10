Lazio, pronto il rinnovo biennale per Inzaghi. Acerbi fino al 2025

Terminato il calciomercato e con il campionato fermo per gli impegni delle Nazionali a Formello è tempo di rinnovi. Dopo aver ufficializzato le firme di Luis Alberto e Immobile, il patron biancoceleste sta lavorando già da tempo agli altri contratti. In cima alla lista manco a dirlo quello di Simone Inzaghi il cui contratto scadrà a giugno 2021.

Dopo le tensioni estive per i ritardi sul mercato che avevano irrigidito l’allenatore biancoceleste, negli ultimi giorni tra le parti è tornato il sereno e, salvo sorprese, prima che riparta il il campionato ci sarà l’incontro per suggellare il rinnovo: Lotito ha già pronta l’offerta da 3 milioni di euro più bonus, resta il nodo della scadenza.

La società preferirebbe legarsi per almeno tre anni, Inzaghi invece vorrebbe un accordo più breve (un anno con opzione per il secondo) per evitare, in caso di future possibili incomprensioni, di restare ostaggio del club. Chiaro che l’allenatore a Roma sta bene e che ha tutta l’intenzione di restarci più a lungo possibile, ma le frizioni degli ultimi due anni impongono massima cautela, per questo alla fine l’accordo dovrebbe arrivare a metà strada con un contratto di due stagioni con opzione per la terza.

Nella lista dei rinnovi figura anche il nome di Acerbi. Sulla questione il giocatore a settembre aveva esternato i suoi malumori in pubblico («Credo di aver sempre portato rispetto alla società, e mi aspetto un trattamento uguale, o che almeno se ne parli nelle sedi opportune», le sue parole), atteggiamento poco gradito dalla società, ma prima la telefonata di Inzaghi al giocatore poi le sue scuse hanno rimesso tutto a posto.

Presto, come tra l’altro annunciato dal diesse Tare, arriverà la firma e l’annuncio del nuovo accordo fino al 2025 a 2,5 milioni bonus esclusi. Gli ultimi, ma non per importanza saranno Strakosha, Luiz Felipe e Marusic tutti in scadenza 2022.

Ieri infine primo allenamento in gruppo per i due nuovi acquisti Pereira («Roma è un sogno» ha scritto sui social) e Muriqi.

