Caccia al centrale: Acerbi in pole, poi Milenkovc

Casting centrale di riserva: Milenkovic il preferito, Acerbi l’opzione low-cost. Di mezzo altri profili molto apprezzati come Demiral e Akanji, sempre nei radar. Ma, in casa Inter, il nome che sembra aver messo d’accordo tutti, e in particolare Inzaghi, dopo lo scippo di Bremer, è quello di Nikola Milenkovic, classe ’97 serbo della Fiorentina, in uscita dal club gigliato e già in contatto con Marotta e Ausilio per completare la difesa del piacentino. I primi pour parler tra la Beneamata e Fali Ramadani, agente del 24enne di Belgrado, risalgono, infatti, a 2 mesi fa e, nei prossimi giorni, dovrebbero essere approfonditi con nuovi appuntamenti in agenda tra tutte le parti in causa, Fiorentina compresa e finora esclusa dai discorsi, per capire formule e richieste economiche del club toscano.

Tra Milenkovic e l’Inter ci sarebbe un’intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, già perfezionata. Resta da trovare la quadra fra società su valutazione del cartellino (l’entourage del serbo confida tra i 15 e i 20 milioni, come promesso da Commisso un anno fa prima del rinnovo coi viola) e formule d’acquisto, meglio se in prestito oneroso con obbligo di riscatto alla Asllani e Bellanova. Ma il problema potrebbe essere non tanto l’esborso-cash, comunque superabile con Pinamonti in uscita, quanto il possibile inserimento della Juventus, pronta a un nuovo derby di mercato anche per Milenkovic. Nonché motivo del casting allargato di Marotta e Ausilio, focalizzati pure su Acerbi, Akanji e Demiral a scanso di rischi. Per il 34enne della Lazio, scaricato da tifosi e società (ieri la mancata convocazione per il ritiro in Germania dell’11 di Sarri), l’Inter conta di spuntare un prezzo di saldo, non superiore ai 5/6 milioni. Sui 30 invece la valutazione di Borussia Dortmund e Atalanta per Akanji, free agent tra un anno, e Demiral, ma, a pretese ridimensionate, Marotta e Ausilio potrebbero farci un pensierino. Con la Dea, l’Inter potrebbe, infatti, giocarsi la carta Pinamonti, trattato dalla Salernitana (forte di un’intesa massima con Suning sulla base di 20 milioni per l’ex Empoli), ma ancora in attesa di rilanci da Bergamo o Sassuolo. Per Agoumé ipotesi Cremonese, in prestito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 07:00

