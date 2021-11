​Accordo Uefa-Sportradar: Champions League da record, 26 miliardi di euro di scommesse nella scorsa stagione. Europei di calcio, Champions League, Europa League e Nations League hanno rappresentato nel 2021 il 15% del fatturato mondiale delle scommesse sul calcio, con incassi globali per 520 miliardi di euro.

Leggi anche > Mourinho furioso dopo Roma-Milan con l'arbitro Maresca: «Sto zitto altrimenti mi squalificano»

Sono le stime diffuse da Sportradar, che ha annunciato questa mattina con un comunicato stampa di aver raggiunto un accordo con la Uefa per la fornitura di dati e statistiche sui match europei.

Tra le quattro competizioni Uefa, Euro 2020 – con la vittoria finale dell’Italia - ha rappresentato il 12% del fatturato totale delle scommesse sul calcio europeo ed è stata la seconda competizione più giocata negli ultimi anni, dietro solo alla Coppa del Mondo. In media, su ogni partita degli Europei sono stati puntati 1,2 miliardi di euro (62 miliardi in totale).

Carsten Koerl, Chief Executive Officer di Sportradar, ha dichiarato: «Sportradar ha più di 20 anni di esperienza nella raccolta e nella costruzione di prodotti di valore attraverso i dati delle partite di calcio, e ora, come azienda leader mondiale nella tecnologia sportiva, è l'unica organizzazione con le capacità tecnologiche e le risorse in grado di supportare realmente e la crescita di una delle più grandi federazioni nello sport globale. Il calcio rimane lo sport più popolare al mondo e siamo orgogliosi che la UEFA abbia scelto Sportradar al termine della gara. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per sostenere l’interazione con il mondo del betting».



Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: «Siamo molto felici di aver siglato questa partnership con Sportradar, leader globale nella fornitura di dati sportivi. Questo passo rafforza una collaborazione di lunga data con l'azienda come nostro partner ufficiale per l'integrity sugli eventi»



In termini di interesse per le scommesse, la Champions è la competizione per club più popolare al mondo e rappresenta oltre il 5% di tutto il fatturato europeo: su ogni partita, in media, sono stati puntati 210 milioni di euro, per un totale di 26,3 miliardi.

L'Europa League è invece tra le prime 10 competizioni per club più popolari al mondo, con scommesse per 76 milioni di euro a partita (oltre 15,5 miliardi di euro in totale), mentre la Nations League è tra i primi cinque tornei internazionali più popolari, con il 2,5% del fatturato globale totale delle scommesse sul calcio nel 2021 (129 milioni in media per ogni partita, per un totale di 21,2 miliardi).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA