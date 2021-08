Roma, Abraham è sbarcato a Ciampino. Per l'attaccante ex Chelsea un centinaio di tifosi in delirio

Primo giorno da giallorosso per Abraham che poco dopo le 13 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino in arrivo da Londra per cominciare la sua avventura alla Roma. Per salutare l'ex attaccante del Chelsea c'era un centinaio di tifosi in deirio e incuranti del caldo torrido.

Adesso Abraham si sottoporrà alle visite mediche, poi metterà la firma sul contratto quinquennale a sei milioni di euro bonus compresi. Il sì definitivo al passaggio alla Roma è arrivato ieri pomeriggio dopo i tanti incontri tra Tiago Pinto e i manager del giocatore: l'attaccante è costato 45 milioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Agosto 2021, 13:42

