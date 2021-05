“AMAMI”, il progetto della Lazio e dall’Associazione Argos Forze di Polizia: il 12 maggio la premiazione e l'ascolto del brano contro la violenza sulle donne

“A.MA.MI”, il progetto della Società Sportiva Lazio e dall’Associazione Argos Forze di Polizia contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Il 12 maggio 2021, prima della gara di campionato Lazio-Parma allo Stadio Olimpico di Roma, sarà presentato e ascoltato il singolo “A.MA.MI”, brano musicale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, cantato dal gruppo musicale “The Best” Tibute Band “Abba The Best”, il cui ricavo delle vendite andrà devoluto in attività di beneficenza e assistenza umanitaria.

A.MA.MI è un progetto sociale patrocinato e voluto fortemente dalla Società Sportiva Lazio e dall’Associazione Argos Forze di Polizia che rientra in contesto di più ampio raggio e rappresenta un vero e proprio programma educativo attraverso i sani principi e i valori dello sport e della musica.

I minuti che anticiperanno la partita di campionato prevedono, oltre l'ascolto della canzone, la consegna del riconoscimento di Ambasciatori Nazionali 2020-2021 del Fair Play alla S.S. Lazio e all’Associazione Argos Forze di Polizia da parte del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, direttamente dalle mani del Presidente Nazionale Ruggero Alcanterini.

La premiazione continua poi la consegna, da parte dell’Associazione Argos Forze di Polizia, della distinzione di merito “Ambasciatore delle Buone Azioni” con a corredo un cuore in oro bianco e corallo (realizzato dal maestro orafo Giovanni Pallotta) al capitano e bomber della S.S. Lazio e attaccante della Nazionale Italiana di Calcio Ciro Immobile, in considerazione dei valori della famiglia e del bene sociale, dallo stesso calciatore sempre portati ad esempio e promossi nello sport come nella vita. A conclusione della cerimonia un significativo scambio di maglia di gioco, tra l’attaccante biancoceleste Immobile e i rappresentati della squadra amatoriale di calcio Argos Soccer Team Forze di Polizia della stessa Associazione Argos a conferma che lo Sport, Sicurezza e Sociale sono legati nelle missioni benefiche e umanitarie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA