55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy: I circoli della capitale si sfidano a calcetto e sostengono la Fondazione Bambino Gesù Onlus

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:55

Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di consueto è un'estate di sport, passione e divertimento, scandita dallaLo storico torneo di calcetto dei circoli, presentato oggi al Canottieri Lazio, dalvedrà contendersi il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.In palio il trofeo più ambito: la coppa “Babbo Valiani”. Tra le novità di questa edizione il«Uno dei nostri soci – ha raccontato in conferenza il– è un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, durante uno dei nostri incontri in sede ci ha ispirati e all’unanimità abbiamo deciso di ideare “il fiume per i bambini”, una partita di beneficenza e una cena che si terrà nel corso della Coppa, i cui proventi andranno interamente alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico della Capitale. Il nostro obiettivo è farlo diventare un evento storico come il nostro torneo. Nelle vesti di presidente sono davvero orgoglioso e sono certo che in futuro si potranno realizzare insieme nuovi importanti progetti. In qualità di padrone di casa vorrei ringraziare tutti i Circoli e dare il benvenuto al nostro Title Sponsor Zeus Energy che ha “adottato” il torneo per i prossimi tre anni».È il Graal del calcetto romano che va al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo “Babbo Valiani” e all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore, il CC Aniene nell'edizione della scorsa estate.Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della Coppa si sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.PREMIO ZEUS ENERGY: Al termine di ogni incontro verrà decretato l’Uomo partita, colui che ha dato “energia” alla squadra o che viceversa, attraverso le sue azioni ha consentito un “risparmio energetico” ai propri compagni. Dal Nome del nostro Title SponsorPADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche la quarta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel” riservato alla sola classe Over 35. In campo martedì 25 giugno alle ore 19.I CIRCOLI IN GARA: Circolo Canottieri Lazio, Circolo Canottieri Aniene, Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur, Tennis Club Parioli