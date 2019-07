Virtus Roma, dopo Pini ufficializzato anche Dyson. Rullo si presenta: «Sarò uno dei più esperti della squadra»

Venerdì 26 Luglio 2019, 16:20

Prosegue gradualmente il mercato dellain vista di una stagione delicata come solo quella del ritorno in serie A può essere. Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di, la Virtus ha annunciato anche un altro grande colpo: quello dell'ingaggio diLa notizia dell'arrivo di Pini e Dyson era nell'aria da giorni. Il centro classe 1992 arriva dalla Fortitudo Bologna, vincitrice del Girone Est di A2 e del titolo di Campione d'Italia dilettanti, ottenuto proprio contro la. Un colpo importante, vista anche l'esperienza che Pini può vantare in serie A.Ancora più importante è l'ufficializzazione di Dyson, già visto in Italia con le maglie di Brindisi, Sassari e Torino. In Puglia, Dyson era stato allenato da coach, che lo ha voluto fortemente anche a Roma. È però in maglia Dinamo cheha ottenuto i maggiori successi, con la vittoria, nel 2015, del campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa. Un colpo importante per la Virtus: se al meglio delle condizioni fisiche, Dyson è un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Molto soddisfatto coach Bucchi: «È un piacere per me ritrovare Jerome, la sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali per noi».Intanto,, già annunciato la settimana scorsa, si è presentato ai microfoni di Basket 501 su Radio Colosseo. «Gli stimoli sono tanti: mi avvicino a casa e giocherò in A1, in una piazza importante come Roma. Già l'anno scorso ero stato vicino alla Virtus, ma avevo ancora un anno di contratto con Cagliari. Sono felice che abbiano pensato a me anche per l'A1» - ha spiegato il 29enne cestista di Lanciano - «Ho avuto la fortuna di giocare con Valerio Spinelli a Reggio Calabria e fa piacere ritrovarlo a Roma, anche se nelle vesti di direttore sportivo. Mi hanno detto che sarò uno dei giocatori più esperti di un roster giovane. Posso giocare play, ma anche guardia o ala piccola: il ruolo conta fino a un certo punto, sono più importanti gli stimoli. Ci sono tutti, vanno solo trasferiti in campo e non vedo l'ora di mettermi alla prova marcando campioni come Teodosic o Rodriguez».Capitolo partenze: il playmaker, non confermato dalla Virtus Roma per la prossima stagione in A1, si accasa in Francia. Il classe 1992, infatti, giocherà nello Chalons-Reims.