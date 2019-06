Toronto campione Nba, primo titolo fuori dagli Usa: Warriors ko

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:53

OAKLAND Un drammatico finale per gara 6 delle Nba Finals: ko Durant, ko durante la gara in casa Warriors per l'alttra stella Klay Thompson, Golden State Warriors ko e vittoria ai Toronto Raptors per 114-110. è il Canada, dunque, campione del campionato statunitense di basket. Grande stagione per la franchigia di Toronto che ha scelto in Leonard la sua stella e che l'ha portata ad una vittoria storica.E fortunata: l'infortunio di Kevin Durant fuori per quattro partite prima del drammatico ko di gara 5, e nel match decisivo in casa Warriors, dopo una prestazione strepitosa anche Klay Thompson deve arrendersi ad un problema al ginocchio. Il finale è ancora una volta punto a punto, i campioni uscenti hanno Curry marcatissimo ma trovano risorse inaspettate dai panchinari. Cousins e Livingston, vecchi mestieranti, non fanno scappare i canadesi, ma le bombe di Van Fleet determinano il gap sottile che Leonard in un contestato finale rende sicuro: 110-114.Il ko della squadra infinita di Kerr alla quinta finale consecutiva (con tre titoli). Ma trionfa il Canada in una Lega sempre più globale. Al Jurassic Park di Toronto esplode la gioia dei tifosi per una franchigia giovanissima, con una nascita legatissima all'Italia grazie al lavoro del gm Ghirardini, con l'approdo del romano Bargnani come prima scelta italiana (mai successo prima).LEONARD MVP Alla fine la festa in campo e Kawhi Leonard che si prende il titolo di Mvp, il migliore delle Finals e non scioglie il dubbio sul suo futuro: "Ora mi godo il successo e festeggio, poi deciderò".ORACLE ARENA ADDIO Quella persa che ha deciso il titolo, è stata l'ultima .partita dei Warriors nella sua tana, l'Oracle Arena La prossima stagione vedrà i gialloblu giocarla al nuovissimo Chase Center.TITOLO ITALIANO C'è anche un po' d'Italia nel titolo storico vinto dai canadesi di Toronto (città con comunità italiana fortissima): Sergio Scariolo è infatti uno degli assistant coach di Nick Nurse in una franchigia che da sempre ha puntato forte sul talento dei non statunitensi, sia in campo che fuori.