Space Jam, il sequel: Il tweet di LeBron James per rispondere agli haters

L'icona del basket LeBron James è finito nell'occhio del mirino degli haters che non sembrano aver gradito il suo nuovo film "A New Legacy", sequel della pellicola di grande successo "Space Jam".

Nella commedia per bambini, il giocatore interpreta una versione romanzata di se stesso al fianco di un roster dei personaggi del Looney Tunes, tra cui i celebri Bugs Bunny, Daffy Duck e Speedy Gonzales.

Ma se nel primo capitolo, Micheal Jordan ha ricevuto solo feedback positivi, per LeBron non è stato così. Recensioni negative e in numero ridotto, visto il basso punteggio del 30% riportato sul sito web del Rotten Tomatoes.

Ma il giocatore di basket non si fa abbattere dai commenti e risponde con un tweet: «Ciao haters!» dove allega un articolo in cui si parla degli incassi altissimi del film a partire dal weekend di apertura.

A riportare alcuni commenti è l' "Independet", dove si leggono le parole di Clarissa Loughrey: «Nessuno si aspettava che A new Legacy, considerando le sue origini, fosse qualcosa di diveriso dal cinico. Non può funzioanre come materiale di marketing efficace».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 12:12

