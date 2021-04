Lutto per Scottie Pippen, morto il figlio Antron: aveva 33 anni. Il tragico annuncio su Twitter

Gravissimo lutto per Scottie Pippen, leggenda dei Chicago Bulls, sei volte campione NBA e storica spalla di Michael Jordan: è morto il figlio Antron, nato dal rapporto con la moglie Karen McCollum, da cui Pippen divorziò nel 1990. Antron, ex giocatore di buon livello a Texas A&M International e South Georgia Technical College, aveva solo 33 anni.

L'annuncio della tragica notizia è stato dato da Scottie sui suoi profili social, in cui ha condiviso alcune foto del figlio scomparso. «Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito Antron - scrive - Entrambi abbiamo condiviso l'amore per il basket. Antron soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in Nba. Ma non si è mai lasciato abbattere: è sempre rimasto positivo e ha lavorato duro».

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

«Sono orgoglioso dell’uomo che era diventato. Per favore pregate per sua madre Karen e tutta la sua famiglia e i suoi amici. Un cuore gentile e un’anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti amo, figlio mio. Riposa in pace finché non ci rivedremo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 11:06

