Saluto romano alla partita di basket, cestista rischia il linciaggio: i tifosi piombano in campo per picchiarlo

Fa il saluto romano dopo la partita di basket verso i tifosi avversari ed è costretto a uscire dal campo scortato per evitare il linciaggio. È successo giovedì sera a Roma, durante una la partita tra i dilettanti dell'Atletico San Lorenzo e lo Stars Gym Basket, squadra di base in zona Baldo degli Ubaldi. Protagonista un giovane della squadra ospite, che forse preso dalla rabbia per la sconfitta ha provocato alcuni presenti, che non sono rimasti a guardare.

Cosa è successo

La partita, valida per il campionato di Promozione, che si è giocata in via dei Sabelli è terminata 79 a 55 per i padroni di casa. Un risultato largo, festeggiato da giocatori e tifosi dell'Atletico San Lorenzo, circa una ventina di persone. Al termine del match i giocatori delle due squadre si mettono in fila per darsi il cinque. Un segno di fair play, che però viene rovinato dal gesto di uno dei ragazzi della squadra ospite. Dopo aver salutato gli avversari, ha sfidato i tifosi di casa mostrando il braccio destro teso, simbolo del fascismo. Alcuni di loro sono subito corsi in campo per raggiungere il ragazzo, nel tentativo di linciarlo. Sono seguiti spintoni, urla e insulti.

Scortato all'uscita

Una donna, nel gruppo degli accompagnatori della squadra ospite, ha provato a giustificarlo: «Non è fascista, è solo uno sciocco». Dopo alcuni minuti concitati la situazione è tornata alla normalità. Il protagonista della vicenda (che ha imbarazzato anche i compagni di squadra) aveva già cercato lo scontro nella partita d'andata, quando aveva insultato uno dei giocatori dell'Atletico San Lorenzo dicendogli: «tagliati quei rasta che puzzi». Un gesto che era passato in cavalleria, senza tentativi di "vendetta". Nella partita di ritorno, finita senza particolari nervosismi, ci è ricascato. Per evitare ulteriori problemi, alcuni giocatori della squadra di casa hanno scortato all'uscita il giovane.

