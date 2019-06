Europei, partenza da favola: le azzurre battono la bestia nera Turchia

Da oggi, fino al 7 luglio, il basket femminile è tutto in Serbia e Lettonia per gli Europei. Sedici squadre a caccia del titolo vinto dalla Spagna due anni fa. Tra queste l'Italia che all'esordio compie la grande impresa di battere la Turchia, che in passato ci aveva sempre battuto. A NIs finisce 54- 57 grazie ad un finale di grandissimo carattere sospinta da Giorgia Sottana autrice degli ultimi nove punti segnati. Per lei alla fine 16 punti, 13 quelli di Zandalasini. Bene Cubaj sotto canestro con sette rimbalzi. Alla Turchia non bastano quattro in doppia cifra, ora le azzurre possono provare a vincere il girone che darebbe la qualificazione diretta ai quarti di finale.



Nelle ultime dodici edizioni 8 nazioni diverse hanno alzato il trofeo e nessuno è mai riuscito a farlo per due volte in fila: non succede dal 1991 quando a riuscirci fu l’allora Unione Sovietica. Da 18 anni, poi, l'unica nazione ospitante che ha portato a casa una medaglia (bronzo) è stata la Francia nel 2013. Zandalisini apre l'europeo azzurro con quattro punti in fila, ma la Turchia, sempre tra le prime sei nelle ultime sei edizioni del torneo, piazza un paziale da 15-0 con le esperte Stokes e Bilgic (15-4). Le azzurre chiudono sotto 17-10 il primo quarto.



Non si segna per oltre due minuti nel secondo periodo, poi Romeo e ancora Zandalisini da tre riducono sul 17-15. I primi punti della Turchia sono ai liberi dopo oltre sette minuti, 20-16, poi 25-19 al 17esimo. Sottana si sblocca da tre, Francesca Dotto mette liberi importanti, sempre Sottana con un sottomano manda l'Italia avanti 25-26 al riposo lungo pur con percentuali molto basse dal campo.



Al rientro in campo è l'Italia a non segnare per quattro minuti e mezzo, Turchia avanti 33-26 al 24esimo. Coach Crespi chiede calma e le azzurre tornano in partita, 33-31 con la tripla di Francesca Dotto, poi 37-36 con il rimbalzo in attacco e canestro di Crippa allo scadere del tempo. Turchia prova a scappare, ma le triple di Crippa e Cinili tengono l'Italia a stretto contatto, 45-44 al 35esimo. Francesca Dotto scivola su un adesivo ed esce in barella, momenti di panico sulla panchina italiana. Turchia avanti 49-44, Sottana mette la tripla del pareggio sul 49 al 37esimo, poi il sorpasso, 49-51, dopo lunghissimi minuti a rincorrere. La capitana azzurra si carica la squadra sulle spalle, i suoi liberi sono decisivi. Finisce 54-57 e l'Italia esulta.



Domani è già tempo di pensare all'Ungheria, che oggi ha battuto 88-84 in rimonta la Slovenia, partita sulla carta alla portata delle azzurre. Le prime in classifica dei quattro gironi passano direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si incroceranno per qualificarsi e affrontare le prime della classe. Chi verrà eliminato ai quarti continuerà a giocare per decidere chi accede alle torneo pre olimpico del giugno 2020. Giovedì 27 Giugno 2019, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA