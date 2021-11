Rinnovato il playground di Piazza d’Armi NBA a Torino

Una domenica all’insegna del divertimento e della grande pallacanestro: questo il riassunto della giornata vissuta ieri al campo da basket in Piazza d’Armi a Torino, all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, dove Intesa Sanpaolo e la National Basketball Association (NBA) hanno inaugurato il playground completamente rinnovato in una vera e propria festa dello sport, con nuovi colori e i loghi delle 30 franchigie dell’NBA a fare da cornice.

Presenti al taglio del nastro Carlotta Salerno, Assessora della Città di Torino con deleghe a Istruzione, Politiche giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana, Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships, e Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo. Nel corso della giornata sul campo si sono alternati un torneo 3 vs 3, un dunk contest, delle lezioni speciali con un coach NBA dedicate a giovani giocatrici e una partecipazione degli Special Olympics.

Il tutto corredato di musica e spettacoli di freestyle. Con l’occasione abbiamo fatto due chiacchiere da remoto con Danilo Gallinari, giocatore NBA, che ha raccontato come il playground per lui sia sinonimo di libertà e pura pallacanestro. E di come un campetto in ordine possa fare la differenza, ed essere uno stimolo per le persone a ritrovarsi e fare sport.

