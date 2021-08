Reyer in lutto, addio a Luca Silvestrin. Aveva 60 anni

È morto a Treviso Luca Silvestrin, 60 anni, ex giocatore di basket nato e cresciuto nella Reyer Venezia, dove iniziò e concluse la propria carriera. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate per un tumore scoperto appena poche settimane fa.

Nato a Venezia, ruolo centro-ala, esordì precocemente in serie A a 16 anni nel 1977 con la Canon Venezia sotto la guida di Tonino Zorzi, fino alla stagione 1982-83. Militò poi nella Scavolini Pesaro, quindi indossò le casacche di Libertas Forlì, Fermi Perugia, Pallalcesto Udine, Allibert Livorno, poi Kleneex Pistoia, Auxilium Torino, per finire a Venezia fino alla stagione 1999-2000. Ha giocato 18 campionati in serie A collezionando 578 presenze. Una volta ritiratosi dal basket, Luca Silvestrin si era impegnato come promotore finanziario.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA