Red Bull Half Court 2021: la finale mondiale a Roma

Finale alle porte per il Red Bull Court 2021, l'evento mondiale di Basket 3Vs3, che si terrà nella spettacolare cornice di Roma. L'appuntamento da non perdere è per il 16 ottobre sul campo di Scalo San Lorenzo. La location finale di questo evento, chiude il cerchio di una stagione che ha visto grandi cambiamenti e colpi di scena, come la trasformazione del campo di 800 metri quadrati da parte dell'artista di strada PISKV che per l'accasione, ha creato un murales spettacolare e di grande impatto.

Il Red Bull Half Court - in parntership con Spalding, McDavid e Ready2Music - ha girato per il mondo, in paesi come la Serbia, la Cina, la Turchia, il Regno Unito, la Gerrmania, la Grecia, l'Egitto e l'Italia, paese dove è partita la competizione, con lo scopo di offire un'esperienza competa, fatta di sport, musica, cultura, intrattenimento, arte e moda.

«La Silverback FAM è entusiasta di difendere i colori nazionali proprio nel court di casa, nella nostra Roma, dove ancora siamo imbattuti - afferma Leonardo Bartolucci del Team Silverback- Giocheremo davanti ai nostri fratelli e sorelle, gli stessi che ci hanno sempre seguito e sostenuto dandoci quella marcia in più che solo un pubblico e un affetto del genere sono in grado di fornire».

«Siamo contente di giocare in casa, al campetto di San Lorenzo - conferma Valentina Sestito del Team finalista femminile Semo Lillo - personalmente è enorme emozione giocare dove sono cresciuta. Io e le mie compagne non vediamo l’ora di divertirci insieme alla San Lorenzo family grazie a questa fantastica esperienza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA