Red Bull Half Court 2021: Serbia​ e Russia trionfano nella​ finale mondiale a​ Roma ​

Dopo 4 mesi di sfide, qualificazioni e finali nazionali, la seconda edizione di Red Bull

Half Court di basket 3x3 è arrivata al termine.

Nel riqualificato playground del quartiere San Lorenzo di

Roma, si è svolta la finale mondiale con un totale di 15 squadre in rappresentanza di Italia, Turchia,

Germania, Serbia, Giappone, Russia, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna e Grecia.



La competizione maschile ha visto sfidarsi sul rettangolo di gioco 10 squadre, divise in due gironi di

qualificazione, per poi proseguire negli scontri diretti nei quarti di finale e nella semifinale. Nella

finalissima di sabato sera il team Serbia ha avuto la meglio sul team Russia per 10 a 9.

A fare la differenza un canestro da 2 punti all'ultimo secondo del bronzo olimpico a Tokyo 2020 Dušan

Bulut, che ha dimostrato perchè è considerato uno dei migliori giocatori di 3vs3 al mondo.

Tra le 5 squadre finaliste femminili, invece, ha trionfato, conquistando il titolo mondiale il Team Russia, in

una finale intensissima contro il Team Italia per 8 a 2.



Tanto il tifo per le due squadre di casa per la Silverback SLF (maschile) e SemoLillo (femminile), squadra

molto vicina alla San Lollo Family, una crew di ragazzi che hanno riqualificato l’area in collaborazione con

Red Bull, Municipio II e Associazione Remuria.

Le due squadre vincitrici sono state premiate con un trofeo a forma di palla da basket, composto da 4

spicchi, uno per ogni componente della squadra e realizzato da un artista italiano.

Il Playground di Scalo San Lorenzo è diventato virale la scorsa primavera quando lo street artist PISKV gli

ha donato una nuova vita grazie all’opera d’arte urbana di un giocatore che schiaccia una palla all'interno

del Colosseo. Per rivivere tutte le emozioni del gran finale a Roma, sarà disponibile su Red Bull TV, un

documentario in arrivo l'11 novembre.

La terza stagione di Red Bull Half Court, invece, inizierà in Australia nel gennaio 2022.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA