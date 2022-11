Banchero scioglie i dubbi: giocherà con la Nazionale italiana. «Darò il mio contributo»

Paolo Banchero sceglie la Nazionale italiana di basket. «Quando giocherò con la nazionale sarò un altro giocatore, e mi impegnerò per essere il miglior compagno, esempio e cestista possibile per aiutare l'Italia. Sono eccitato all'idea di poter dare il mio contributo alla squadra, prima o poi, e raggiungere grandi risultati».

In un'intervista al sito della Fiba, la stella degli Orlando Magic, Paolo Banchero, scioglie i suoi dubbi e annuncia l'intenzione di giocare in azzurro. «È chiaro che ci fa piacere - il commento del presidente della Federpallacanestro, Gianni Petrucci - ma siamo in partenza per gli Usa, dove proporremo un progetto complessivo a lui, alla società e al manager».

Paolo Banchero (@Pp_doesit) is setting his sights on 🇮🇹 national team debut at the #FIBAWC next summer 👀



On the road to stardom, he speaks on @Italbasket and more ↘️ ⭐️