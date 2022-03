Olimpia Milano-Varese, l'intervista "doppia" a Pozzecco e Scola

Una sfida storica, ma che conserva intatto ancora oggi tutto il proprio fascino. Questo sabato, alle 18:15, per la 185esima volta nella loro storia, si sfideranno sul parquet Olimpia Milano e Pallacanestro Varese, per un derby lombardo che come sempre promette grande spettacolo. E per raccontare cosa c’è di speciale in questa partita, Intesa Sanpaolo, partner delle due società, ha intervistato due grandi campioni, che la storia del basket l’hanno scritta sul campo, e che hanno vissuto le emozioni del derby in prima persona: Gianmarco Pozzecco e Luis Scola. Assistente allenatore dell’Olimpia Milano il primo, e Amministratore Delegato della Pallacanestro Varese il secondo, ci hanno raccontato cosa significa il derby per le due città, condividendo i loro ricordi di campo e lanciandosi anche in una previsione su chi vincerà sabato. Per concludere, nei saluti finali il “Poz” non ha perso l’occasione per ricordare a Scola di una partita che i tifosi italiani e argentini ancora ricordano bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 17:59

