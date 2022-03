Tour de force Olimpia, tre match in 5 giorni: subito in Israele col Maccabi

Neanche il tempo di analizzare la sconfitta subita in quel di Brescia che è già tempo di tornare in campo per l'Olimpia. Oggi (palla a due ore 20.05) la squadra di coach Messina è attesa dalla difficile trasferta in casa del Maccabi Tel Aviv (9-3 nelle gare interne in Eurolega). I precedenti sono in perfetta parità. Su 38 gare disputate, 19 le vittorie dei milanesi, altrettanti per gli israeliani. Lo scorso anno, grazie ad un canestro di Delaney, Milano ha espugnato Tel Aviv dove perdeva ininterrottamente dal lontano 1987. La buona notizia è anche il completo recupero di Shields. Sarà una delle armi più importanti a disposizione dell'AX per cercare di blindare il terzo posto in classifica generale. Coach Messina conosce le insidie che nasconde il confronto con il Maccabi: E' una squadra estremamente atletica che dopo il cambio di allenatore sta trovando le motivazioni e la forza di cambiare la propria stagione e in più beneficerà della spinta del suo pubblico come sempre. Sarà quindi una partita difficile, in cui avremo bisogno sia in attacco che in difesa di alzare il livello di concentrazione e attenzione soprattutto ai particolari per pensare di poterci imporre. La trasferta a Tel Aviv è la prima tappa di un vero tour de force. Giovedì altra sfida di Eurolega sul campo dell'Efes Istanbul e sabato sera il Derby con Varese al Forum. Settimana prossima ancora un tris di partite per la compagine milanese: martedì 29/3 il Bayern Monaco (in casa), giovedì 31/3 la trasferta sul campo del Villeurbanne e domenica gita a Sassari. Insomma, niente pause per l'Olimpia Milano che, in queste due settimane, si gioca moltissimo della sua stagione, soprattutto in Eurolega.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:23

