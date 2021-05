Basket, Milano supera il Bayern Monaco e vola alle final four di Eurolega

L'olimpia Milano vola in Final Four di Eurolega. La squadra meneghina vola a Colonia grazie ad un super Shields. Davanti a Giorgio Armani, assente al Forum da oltre un anno, l'ala americana nella decisiva gara5 contro il Bayern Monaco griffa il suo massimo in carriera in Eurolega (34 punti e 41 di valutazione), fattore fondamentale nel successo 92-89, e conduce l' Olimpia alla prima Final Four dal 1992. Una vittoria con brivido: Milano a un minuto dalla fine era avanti di 12 prima di un parziale di 10-0 del Bayern. A 7' dalla sirena decide una stoppata di Hines su Baldwin.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 23:00

