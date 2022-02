Olimpia Milano, altro capolavoro a Belgrado: Stella Rossa battuta 63-57

Altra grande vittoria dell'Olimpia targata Messina che s'impone sul campo della Stella Rossa (63-57 il finale) conquistando la 15a vittoria stagionale in Eurolega (su 21 partite). Brilla particolarmente Delaney, autore di 18 punti (decisivo nei momenti chiave della partita). Applausi anche per Bentil (12 punti e nove rimbalzi). Inizio di grande sofferenza offensiva per entrambe le squadre (8-7 dopo 10'). Va meglio nel secondo quarto.

L'equilibrio regna sovrano (26-23 Milano all'intervallo). Alla ripresa, si scatena Delaney. L'AX scappa sul +11 ma i serbi reagiscono e rientrano nel punteggio. Ci pensa ancora Delaney a chiudere definitivamente il match con un paio di giocate da fuoriclasse. Finisce con il meritato successo dell'Olimpia (oggetti dalle tribune da parte dei sostenitori della squadra serba) che bissa la vittoria dell'andata.

L'ennesimo capolavoro in Eurolega. Neanche il tempo di riposarsi che è già tempo di tornare in campo. Domani sera, al Forum, arriva il Fenerbahce.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA