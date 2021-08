Nico Mannion firma per la Virtus Bologna: super colpo dei campioni d'Italia

Nico Mannion è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il baby fenomeno ha firmato e sbarca nella squadra che ha lo scudetto cucito sul petto forte di un sostanzioso contratto pluriennale con clausole di uscita verso la Nba.

A spingere Mannion verso il club scudettato è stata la recentissima firma per i Golden State Warriors di Chris Chiozza. Era lui l'esterno che sembrava destinato alla Virtus Bologna, su precisa richiesta di Sergio Scariolo nuovo coach della V nere, ma poi ha trovato l'accordo con la franchigia di San Francisco, la stessa che ha sotto contratto Mannion.

Alle spalle di Stpehen Curry c'è quindi tanto sovraffollamento e così la Virtus ha alzato il telefono proponendo al figlio d'arte, papà Pace è stato protagonista in Italia anni addietro, di completare il proprio processo di maturazione, in attesa di un ritorno nella Nba da protagonista, in Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 19:13

