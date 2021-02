NBA: Durant-Harden-Irving, i Big Three dei Nets vinceranno l’anello?

Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Tre autentiche superstar NBA. Tre "uomini franchigia", tutti però nella stessa squadra.

I tre assi indossano la casacca dei Brooklyn Nets. Sono i nuovi Big Three dell'NBA. Non è la prima volta che una franchigia NBA fa ricorso ad un terzetto di superstar per vincere l'anello.

BIG THREE INDIMENTICABILI

Tanti gli esempi nella storia dell'NBA. A San Antonio non dimenticheranno mai il trio Duncan-Parker-Ginobili, cosi come i fan dei LA Lakers sognano ad occhi aperti a ripensare ai Big Three dello Show Time degli anni '80 (Magic-Jabbar-Worthy). Leggendari e vincenti. Anche a Boston sono arrivati tanti titoli NBA con Bird-McHale-Parish. E Michael Jordan? A lui bastava avere al fianco Scottie Pippen poi, il terzo, poteva essere chiunque...

DA JAMES A CURRY

In tempi recenti a Miami hanno vinto grazie a James-Wade-Bosh (LeBron James ha lasciato i Cavs proprio per vincere con gli Heat). Che dire poi dei Big Three dei Golden State Warriors? Curry-Green-Thompson, spettacolo puro. Insomma, con i Big Three anello assicurato?

L'ECCEZIONE

In teoria sì ma c'è un'eccezione che preoccupa i Brooklyn Nets. A Utah, per sei anni e mezzo, hanno giocato insieme John Stockton, Karl Malone e Jeff Hornacek. Tre assi che, alla fine, non hanno vinto neanche un anello. Il motivo principale? Hanno giocato nella stessa era di Michael Jordan.

I RIVALI DEI NETS

I Nets giocano nella stessa era di LeBron James, uno che non ha intenzione di mollare facilmente il trono. Nessuno ha il talento offensivo di Brooklyn. Poter contare, contemporaneamente, su KD, il Barba e Kyrie Irving è pura fantascienza. Eppure, nulla è scritto. Non solo i LA Lakers di King James sono pronti a dare battaglia. Tanta la curiosità di capire se l'antica ricetta dei Big Three sarà ancora vincente come accaduto già in diverse occasioni nella storia dell'NBA.

