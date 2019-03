Nba choc, Porzingis indagato per violenza sessuale

Kristaps Porzingis, il centro lettone dei Dallas Mavericks, è indagato per una presunta violenza sessuale. Lo riporta il New York Post, che parla di una denuncia di una donna di 23 anni per un fatto accaduto nel febbraio 2018. Secondo quanto riferito, le parti avrebbero cercato di mettersi d'accordo per il silenzio: 68 mila dollari che però non sarebbero stati saldati. da qui l'iniziativa legale della donna.



L'avvocato di Porzingis ha già fatto sapere che il suo assistito ha negato ogni accusa: «Siamo a conoscenza della denuncia presentata e neghiamo inequivocabilmente le accuse», ha detto il legale, aggiungendo che «il 20 dicembre scorso abbiamo messo a conoscenza della questione le autorità federali e anche la NBA è a conoscenza delle indagini». Anche i Dallas Mavericks hanno fatto sapere che la squadra è a conoscenza dell'atto d'accusa, ma «le autorità federali ci hanno chiesto di non commentare l'accaduto». Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano americano, i fatti risalgono al febbraio 2108, con il giocatore ancora fermo per un infortunio al ginocchio. Secondo l'accusa della ragazza, il giocatore sarebbe tornato a casa, nella zona di Manhattan, e avrebbe invitato la donna per un drink per poi costringerla ad un rapporto sessuale con lui. La ragazza si è però rivolta alla polizia solo un anno dopo l'accaduto, ammettendo di aver inizialmente tenuto nascosta la storia in cambio di denaro. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA