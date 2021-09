Mulk Rahimi, l'atleta afghana di basket in carrozzina arriva in Italia: giocherà con l'Hbari2003

Dall'Afghanistan all'Italia, per continuare a coltivare la propria passione. Mulk Rahimi, atleta afghana di basket in carrozzina, è arrivata nel nostro Paese da rifugiata e ha trovato una nuova squadra: si tratta dell'Hbari2003.

La presentazione ufficiale di Mulk Rahimi si è tenuta due sere fa al PalaLaForfia, nel quartiere San Paolo di Bari. Mulk Rahimi, 33 anni, è la new entry dell'Hbari2003 che fin da subito si era resa disponibile ad accogliere atleti provenienti dalle zone di guerra, proprio nello spirito di condivisione e supporto, perchè, ancora una volta, la disabilità non conosce confini. All'atleta afghana sono stati consegnati la divisa di rappresentanza, quella da gioco e la carrozzina da gara.

Presenti, all’iniziativa di benvenuto, gli amici dell’associazione Stra Runners nella persona di Andrea Maccagni, il Team Catacchio con il presidente Lucio Catacchio, il medico di squadra dell’Hbari2003 e il dott. Renato Laforgia.

Accogliamo la nuova atleta all’interno del palazzetto Comunale intitolato ad una grande persona, Nicola Oberdan Laforgia, “Uomo ricco di umanità verso le persone bisognose di aiuto”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:48

