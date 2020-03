Basket, Milano conquista Valencia. La Virtus Bologna ai quarti in Eurocup

Milano torna al successo nel silenzio della Arena di Valencia. Dopo un tempo supplementare, l'Olimpia vince 81-83 dopo cinque sconfitte consecutive. La vittoria permette agli uomini di Messina di raggiungere proprio gli spagnoli in classifica e continuare a sperare nella qualificazione ai play off. È una tripla allo scadere del supplementare di Vlado Micov, rivista all'instant replay e convalidata, a permettere all’Olimpia Milano di sbancare Valencia, mettendo al sicuro un pesantissimo 2-0 nei confronti diretti con la squadra di Ponsarnau. Il serbo chiude con 13 punti e 7 rimbalzi, dietro ai 16 e 9 assist del "Chacho" Rodriguez. Importanti anche Scola e Roll, con 11 punti a testa. A Valencia non bastano i 21 di Abalde e i 19 di Dubljevic.



Milano parte bene, conducendo un buon primo quarto soprattutto nella metà campo difensiva e toccando il +9 al 12', in un primo tempo pressoché sempre condotto che vede l'Olimpia andare al riposo sul +8, 36-28. Valencia rientra e sorpassa, ma Milano non molla e torna a +6 a 8' dalla fine, ma è un finale tutto da giocare. Abalde riporta avanti Valencia a 5' dalla fine, poi gli spagnoli rimangono a secco e una tripla fondamentale di Roll a 1' dalla fine vale il +5, Moraschini sbaglia la tripla del ko. Dubljevic dalla lunetta fa 2/2, lasciando a Milano 14 secondi e 2 decimi per costruire un ultimo tiro. Micov in entrata firma il +2, con 7'' da giocare, ma Abalde pareggia dopo il timeout e manda la sfida al supplementare, 65-65, visto che Rodriguez non riesce a costruire un tiro negli ultimi 2.6 secondi.



Dubljevic segna il +5, 74-69, a 1'50'' dalla fine. Scola e il lungo montenegrino non sbagliano dalla lunetta. Sastre manca il colpo del ko, e dopo un canestro pesante di Abalde, Rodriguez tiene in vita Milano con la tripla del -2 a 22' secondi dalla fine. Ancora Abalde con un libero segnato, poi Rodriguez firma dalla lunetta il -1 a 8 secondi. Colom sbaglia entrambi i liberi, Micov firma la tripla della vittoria sul cambio di campo. Finisce 81-83 e Milano è ancora viva.



EUROCUP, SORRISI PER BOLOGNA E VENEZIA



Una convincente Virtus Bologna, supera quota 100, batte nella sfida-spareggio i turchi del Darussafaka Istanbul 96-106 e conquista l'accesso ai quarti di finale di Eurocup dove si troverà di fronte, tra due settimane, i francesi del Monaco. Dopo le polemiche durante la settimana su dove giocare la partita, i silenzio della Stark Arena di Belgrado premia il coraggio delle Vu Nere, avanti già 14-30 dopo dieci minuti, poi anche di 21 punti a metà secondo periodo. Al riposo lungo bolognesi ancora avanti 40-52. I turchi provano il tutto per tutto tornando al meno quattro, 62-66, ma nel momento di maggiore pressione, Pajola recupera due palloni fondamentali, Ricci inventa due triple e il vantaggio torna a essere rassicurante, 68-79 al 30esimo. I turchi non hanno più la forza di rientrare, la segafredo torna sul +21, 73-94 al34esimo, e la qualificazione è in cassaforte. Teodosic immenso con 21 punti, Ricci con 17, 15/25 da tre punti di squadra e Bologna torna a casa con la qualificazione ai quarti così come la Reyer Venezia che affronterà Malaga. Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 00:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA