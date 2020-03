Messina: «Milano, la prima a tagliarsi gli stipendi nel basket»

Il primo taglio degli stipendi nel basket arriva dall'Ax Milano.

Non poteva, forse, essere altrimenti. Giorgio Armani, il patron

del club, è stato tra i primi imprenditori a dare segnali forti

e univoci per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: negozi

chiusi, donazioni milionarie agli ospedali e fabbriche

convertite per la produzione di camici monouso. I giocatori,

quasi in un moto spontaneo, «hanno dato ampia disponibilità» per

una netta sforbiciata agli ingaggi.

«Si sono detti - Ettore Messina, coach e

presidente delle 'Basketball Operations' di Olimpia -

estremamente disponibili a venire incontro ad eventuali

richieste della società. Sono ragazzi sensibili e responsabili,

sono molto orgoglioso di loro. Abbiamo un proprietario che si è

speso molto per l'Italia in questo momento di difficoltà».

Messina è turbato. Il basket gli manca - tanto da riguardare

la finale di Eurolega persa di un punto nel 2012 tra il suo Cska

e l'Olympiacos - ma «fatica» a parlare di sport e preferisce

«non commentare» l'ipotesi di cancellazione definitiva della

Serie A e la conseguente mancata assegnazione dello scudetto.

«Per un'eventuale ripresa della Serie A ci atterremo alle

disposizioni della Lega Basket e della Fip. Durante l'ultima

assemblea tutti i club hanno deciso di far parlare

esclusivamente il presidente Gandini per non generare

confusione, commentare sarebbe una mancanza di rispetto, non

tanto verso lui ma verso noi stessi».

Messina fa pubblica

ammenda per aver sottovalutato il problema Covid-19 («pensavo

fosse un'influenza più dura, mi sbagliavo di grosso e chiedo

scusa se ho detto sciocchezze a qualcuno»), si mostra

comprensivo verso le istituzioni italiane («una guerra

inaspettata»), criticando invece le autorità americane, dove lui

ha vissuto gli ultimi 5 anni come assistente di Popovich a San

Antonio: «Giudicare con il senno di poi sarebbe disonesto, ho

notato però in Italia una sufficiente rapidità nel prendere le

decisioni. Negli Stati Uniti invece non hanno ancora idea. Trump

dice che sarà un successo se conterranno il numero dei decessi a

meno di 100mila: la contabilità dei morti è un abominio, un

insulto, una cosa spregevole».

Ma le preoccupazioni principali,

ovviamente, sono rivolte all'Italia: «Pervade il senso di

scoramento, l'ignoto per il futuro, il dolore per le famiglie e

i loro lutti. Dobbiamo dire grazie a chi lavora senza sosta:

medici, infermieri, cassieri, chi svolge mansioni socialmente

utili. Ma non torneremo alla quotidianità di prima, fatico a

pensare a migliaia di persone dentro lo stesso palazzetto per

una partita o una metropolitana piena di gente ammassata. Ci

sarà inevitabilmente una forte tensione sociale ma speriamo di

portarci dietro questo bel senso di insolita coesione».

Lavoro di squadra, l'eterno mantra della sua filosofia.