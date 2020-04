Michael Jordan, The Last Dance: su Netflix i primi due episodi disponibili da oggi

Per il mondo della pallacanestro,è qualcosa di più di un'icona: è l'uomo che ha reso il basket famoso in tutto il mondo, che ha creato un marchio, che ha aperto le porte verso la NBA, e verso lo sport americano in generale, per come lo conosciamo adesso. Una carriera scintillante, iniziata nel 1984 e finita nel 1998 dopo sei titoli vinti, e che diventa ora un documentario, The Last Dance, che racconterà in 10 episodi l'ultima trionfale stagione dei suoi Chicago Bulls, quella del 1998.I primi due episodi di The Last Dance sono già disponibili in Italia su Netflix, che ne pubblicherà due alla volta ogni lunedì, da oggi per le prossime quattro settimane. Negli Usa la docu-serie, prodotta da Mandalay Spots Media in collaborazione con Jump 23 e NBA Entertainment, è invece disponibile da ieri sul canale ESPN. La docu-serie doveva uscire tra qualche mese, ma la pubblicazione è stata anticipata per offrire contenuti sportivi in cui tutto è bloccato, in tutto il mondo, per le norme di sicurezza legate alla pandemia diLo show contiene materiale inedito della stagione 1997-98, quando il team ha vinto il sesto titolo NBA in otto anni battendo in finale glidei fenomenali John Stockton e Karl Malone. Nell'autunno del 1997, Michael Jordan, il proprietario dei Bulls Jerry Reinsdorf e il coach Phil Jackson accettarono che una troupe cinematografica della NBA Entertainment seguisse la squadra per l'intera stagione sportiva. Il risultato è un ritratto straordinario di un iconico giocatore e di una celebre squadra, che viene rivelato ora, circa vent'anni dopo, in The Last Dance.