Michael Jordan fenomeno anche nella pesca: la leggenda Nba cattura un marlin da 200 chili

Excitement was in the AIR when @jumpman23’s CATCH 23 backed in with their 442.3-pound blue marlin! #GOAT 🎣🏀 pic.twitter.com/EfgQexeG0X — Big Rock Tournament (@bigrockfishing) June 10, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 15:52

, nella sua vita, ha dimostrato di saperci fare sia nel basket, dove è stato probabilmente il più forte della storia, che nel baseball. Nessuno, però, finora aveva appurato le sue notevoli capacità anche nellama il momento è arrivato grazie al Big Rock Blue Marlin Tournament, una competizione di pesca che si svolge nella cittadina di Morehead City, a 160 chilometri da Wilmington, in North Carolina, la città dove la stella dei Chicago Bulls è cresciuto e dove torna sempre volentieri nel suo stato natale.Il 6 volte campione Nba ha partecipato al torneo di pesca con la sua imbarcazione, la Catch 23, tutta realizzata con il celeste dei Tar Heels di North Carolina, squadra Ncaa doveha giocato nei primi anni '80.Che con un sigaro in mano e un grande sorriso ha posato per una foto ricordo con un gigantesco marlin da 442 libbre (poco più di 200 chili) pescato dalla sua imbarcazione, accolto al suo rientro nel porto dalle ovazioni di tutti i presenti della cittadina, che vanta meno di 10.000 abitanti e ha abbracciato MJ con grande affetto ("È incredibile che sia qui con noi nella nostra cittadina" ha detto il direttore esecutivo del torneo). Il marlin preso dalla crew diperò si è fermato solamente al sesto posto nel primo dei sei giorni di competizione.Il montepremi del torneo è di 3.3 milioni di dollari, di cui 552.000 andranno al primo in grado di pescare un marlin da 500 libbre e 1.1 milioni per chi prenderà il più pesante in assoluto. "È da un po’ che non venivo a Morehead City, è vicina a Wilmington ed è sempre bello tornare qui, grazie per avermi invitato" ha detto Jordan in una breve intervista per la pagina Facebook della competizione, ammettendo però di essere già stato al torneo in passato. "Mi piacerebbe tornare e prenderne uno un po’ più grande: anche se non ho vinto oggi, per adesso, ringrazio tutti per aver supportato la competizione".