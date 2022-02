Compleanno Michael Jordan il 17 febbraio, l'ex stella NBA compie 59 anni

Come lui nessuno mai. Il 17 febbraio è il compleanno di Michael Jordan, attualmente ancora considerato dalla maggior parte delle persone il più grande giocatore di basket di tutti i tempi e certamente uno degli sportivi simbolo degli ultimi 100 anni. "His Airness" compie 59 anni. Lo scorso anno la serie sui suoi Chicago Bulls "The Last Dance" è stata un successo. Lui continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di basket di tutto il mondo, anche se cerca di restare lontano dai riflettori. É il proprietario degli Charlotte Hornets. Due anni fa, alla scomparsa dell'amico Kobe Bryant, ha emozionato il mondo con un discorso strappa lacrime.

