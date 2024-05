Michael Jordan apre una clinica per i più poveri: «Ho scelto Wilmington perché mi ha cresciuto qui, lui ora non c'è più»

di Redazione web

Michael Jordan è una leggenda anche fuoi dal campo. L'ex campione di basket della Nba ha inaugurato una nuova clinica negli Stati Uniti. La terza struttura sanitaria avrà sede a Wilmington, Carolina del nord, dove è cresciuto. L'obiettivo e garantire cure a cnhe a chi non può permettersele. «Tutti sono degni di accedere a un’assistenza sanitaria di qualità, non importa dove vivi o se hai un’assicurazione» spiega l’ex cestista americano.



La Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic, finanziata da una donazione di 10 milioni di dollari, offre servizi medici a tutte quelle persone con problemi economici, che non possono permettersi le cure perché non assicurate o sottoassicurate. Prima di questa, Jordan ha già aperto due cliniche simili a Charlotte, sempre nella Carolina del Nord. Le strutture offrono assistenza primaria completa, di salute comportamentale e altri servizi, dal lunedì al venerdì.

Michael Jordan opened a third clinic in Wilmington, NC, to serve uninsured and underinsured residents



Funded by his $10 million donation, the Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic aims to provide quality care. ❤️



(Via @people )

pic.twitter.com/kjnoHjGvbq — NBACentral (@TheDunkCentral) May 10, 2024

Le parole di Magic Mike

«È bello essere a casa prima di tutto.

La scelta di Wilmington come sede della clinica ha un valore particolarmente emotivo per Jordan, poiché la città gli ricorda suo padre, James R. Jordan Sr., assassinato nel 1993. Il legame con suo padre è sempre stato forte e l’inaugurazione di questa clinica è stata un momento per onorare anche la sua memoria.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA