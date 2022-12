Luka Doncic nella storia: tripla doppia da 60 punti e 20 rimbalzi, è la prima volta. E a fine gara scherza: «Voglio una birra»

Una prestazione così non si era mai vista. Luka Doncic questa notte nella vittoria al supplementare contro i New York Knicks ha firmato un'altra pagina di storia della Nba, realizzando una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist come non era mai accaduto nella storia della pallacanestro a stelle e strisce.

Luka Doncic, tripla doppia storica

E non è solo il fatto che ci sia riuscito a essere impressionante, ma anche come ci è riuscito: i suoi Dallas Mavericks erano sotto di 9 lunghezze a 27 secondi dalla fine dei regolamentari contro un avversario privo dell'ex di serata Jalen Brunson.



60 punti

21 rimbalzi

10 assist



Prima gara da 60+20+10 di sempre in NBA.

Seconda tripla doppia da 60 punti mai realizzata nella Lega.

Record di punti assoluto per un giocatore dei Mavericks.



Luka Doncic, questa notte, per la storia.#NbaTipopic.twitter.com/MKjDb3Lp21 — La Giornata Tipo (@parallelecinico) December 28, 2022





A suggellare il miracolo di Dallas è stato proprio Doncic, che sotto di 2 a 4 secondi dalla fine ha sbagliato appositamente un tiro libero e dopo una serie rocambolesca di rimpalli si è ritrovato in qualche modo il pallone in mano, segnando al volo il canestro della parità a un secondo dalla fine per forzare l'overtime, in quello che rappresentava già il suo massimo in carriera per punti a quota 53.



Nel supplementare Doncic ha aggiunto altri 7 punti e 3 rimbalzi al suo bottino, portando il suo totale a 60 punti (massimo in carriera e record di franchigia), 21 rimbalzi (anche questo career-high) e 10 assist, realizzando una prestazione che nessuno — da Wilt Chamberlain a Michael Jordan, da LeBron James a James Harden, l'unico altro giocatore con una tripla doppia da 60 punti in carriera — aveva mai fatto prima nella storia della NBA. «Sono stanco, ho bisogno di una birra...», ha poi scherzato a fine partita ai microfoni della tv.

Metes 60 puntos, firmas un triple-doble histórico, y tu primera respuesta al acabar el partido es...



"Estoy exhausto, necesito una cerveza para recuperarme"



DONCIC 🤣🍺pic.twitter.com/Gp6MD51Qbb — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA