LeBron James pensa al ritiro: «Continuare a giocare a basket? Devo rifletterci»

LeBron James sta pensando al ritiro dal basket. Dopo la sconfitta e l'eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers, battuti da Denver anche in gara 4 (113-111), il campione di Akron ha colto di sorpresa i tifosi con una dichiarazione bomba. «Devo riflettere se continuare a giocare a pallacanestro», ha detto James in conferenza stampa.

