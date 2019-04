La Virtus Roma vince a Legnano e torna in A1, ma non mancano le polemiche: «Ringraziate Petrucci»

Tennis, Fognini: «Vincere a Montecarlo è straordinario, la coppa è per mamma»​

Lavince sul campo di Legnano e torna indopo quattro anni di Purgatorio. La vittoria finale, 88-83 in favore dei capitolini, consente agli uomini di Bucchi die di accedere direttamente alla massima divisione del basket italiano. Una vittoria sofferta contro la penultima in classifica, a cui hanno fatto seguito alcune inevitabiliLaha sofferto per larghi tratti della gara contro i, trascinati da uno straordinario Anthony Raffa: l'ex della gara, evidentemente col dente avvelenato nonostante l'ovazione dei suoi ex tifosi prima del match, è stato autore di ben 30 punti e di una prestazione assolutamente straordinaria. Alla fine, gli uomini di coach Bucchi sono riusciti a imporsi, giungendo a pari punti conma godendo della miglior differenza punti negli scontri diretti.Mentre al PalaBorsani esplodeva la gioia dei tifosi giunti da Roma per l'occasione, sui social si sono scatenate furenti polemiche, soprattutto da parte dei tifosi dell'e della, club rivale dellasoprattutto per via della vicinanza geografica. I siciliani, in particolare, recriminano per quanto accaduto in seguito all'per gravi irregolarità nel corso della stagione: per regolamento, tutte le gare disputate contro la Mens Sana vengono annullate e questo, in un certo senso, ha penalizzato la squadra messinese. Se la, infatti, aveva perso contro Siena, l'aveva vinto e si era vista togliere due punti in classifica. Anche per questo motivo, i tifosi delle squadre che ora dovranno disputare dei playoff proibitivi a causa della disparità tecnica tra i due gironi Est e Ovest, non hanno mancato di polemizzare: «Bravo Petrucci, finalmente sei riuscito a riportare Roma in Serie A». Il riferimento è a, ex presidente del Coni e attuale presidente della Federbasket, 'reo', secondo i tifosi di Capo d'Orlando, di aver varato un regolamento che ha favorito la Virtus Roma. In realtà, il regolamento parla chiaro ed era stato deciso prima dell'inizio del campionato: dura lex, sed lex...