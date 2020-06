Basket, Olimpia e Scola: dirsi addio a Milano

Addio eccellente in casa Olimpia. Dopo Della Valle, Burns e Nedovic, oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Scola. L’asso argentino, dopo solo mezza stagione in biancorosso, ha deciso di non proseguire più l’avventura con la casacca dell’Olimpia, nonostante la totale fiducia di coach Messina: «Ho scelto di non giocare più in Eurolega, né a Milano né con un’altra squadra. Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato questa opportunità, è stato un anno divertente, in cui ho frequentato un ambiente sano nel quale mi sono sentito a casa», le sue parole nel comunicato ufficiale dell’Olimpia.

Il 40enne lungo non ha ancora deciso se ritirarsi definitivamente o meno: «La decisione finale avverrà nelle prossime settimane». In gioco c’è il sogno di giocare le Olimpiadi nel 2021. Sul fronte arrivi, pare esserci un testa a testa tra Datome e Gill (Messina preferirebbe il capitano della Nazionale).

Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 17:47

