L'Olimpia sale sull'ottovolante: Reggio Emilia battuta 84-74

Reduce dalla strepitosa vittoria sul campo del Fenerbahce (68-43) in Eurolega, l'Olimpia non fa sconti neanche in campionato, superando Reggio Emilia: 84-74 il finale. Per l'AX ottava vittoria di fila in regular season (nessuna sconfitta). Eccellente prova di Rodriguez, MVP del match con 22 punti e autore dei canestri più significativi. Bene anche Datome (20 punti, season high in campionato) e Melli (10 e cinque rimbalzi).

Coach Messina rinuncia, per turnover, a Tarczewski e Hall (assenti anche Delaney e Moraschini). Grandi applausi per l'ex Cinciarini, omaggiato al Forum con una maglia celebrativa per il suo passato in biancorosso (2015-2021).

Dopo un primo periodo in cui gli ospiti segnano con facilità, l'AX inserisce le marce alte e mette la testa avanti (49-45 all'intervallo).

Alla ripresa, Datome fa la differenza. Arriva, sul finale del terzo periodo, un parziale importante per i biancorossi ma Reggio Emilia non molla e reagisce con un contro parziale. Ci vogliono due triple di fila di Rodriguez per permettere a Milano di scappare via nuovamente contro un'ostica e resiliente Reggio Emilia. La squadra di Caja non ha più le forze per provare l'ennesima rimonta. Festeggia il pubblico del Forum, Milano continua a brillare: prima in Eurolega (9-1) e imbattuta in campionato. Ora la doppia trasferta in terra russa: mercoledì a Kazan, venerdì sul campo dello Zenit.

