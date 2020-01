Kobe Bryant, invasione hot in sua memoria sulla pista di sci all'arrivo dell'azzurro Alex Vinatzer

Kobe Bryant

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 14:01

. Protagonista è, già nota per l'invasione di campo nella finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, che ieri sera a Schladming si è presentata in costume da bagno sfidando il freddo e mostrando un cartello con scritto«Ohh ragazzi,, il 6° posto a Schladming e probabilmente una delle foto più belle di sempre. Il successo è stato incredibile!!». Così l'azzurroha commentato via Instagram con tanto di foto lo slalom di ieri dove ha chiuso con un ottimo sesto posto. La modella è spuntata sulla linea del traguardo quando l'azzurro stava arrivando ed ha fatto scattare la fotocellula in anticipo, illudendo per qualche secondo l'azzurro di aver fatto meglio del francese Noel, in quel momento in testa.«Una cosa mai successa nello sci - ha raccontato Vinatzer dopo la gara - Io non l'ho nemmeno vista la persona che ha tagliato il traguardo, l'ho visto dopo quando hanno fatto vedere le immagini sul grande schermo - ha detto il gardenese -. Inizialmente ho guardato il tabellone, ho visto verde e ho pensato: 'Che figata! Finalmente sono davanti'. Poi mi hanno subito spiegato e, siccome non è successo niente, è meglio farci una risata sopra».