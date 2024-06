Jerry West, morto l'uomo che ispirò il logo della NBA: fu una leggenda dei Lakers in campo e come gm

di Domenico Zurlo

Jerry West, 86 anni, ex giocatore dei Los Angeles Lakers e poi general manager tra i più vincenti di sempre, si è spento nella sua casa californiana. Grave lutto nel mondo del basket a stelle e strisce, proprio nei giorni in cui si giocano le NBA Finals, non con i suoi Lakers in campo ma con gli odiatissimi Boston Celtics lanciati verso la vittoria contro i Dallas Mavericks. Era stato proprio contro i Celtics che West aveva ricevuto il premio di Mvp delle finali più amaro della storia del basket: quelle finali, nel 1969, le aveva perse. E in campo con la maglia dei Lakers dal 1960 al 1974, per vincere un titolo dovette aspettare il '72, con una sola vittoria su nove finali disputate.

La statua di Jerry West allo Staples Center di Los Angeles

Chi era Jerry West

Nato a Chelyan (West Virginia) il 28 maggio del 1938, West può dire comunque di essersi tolto delle soddisfazioni: una sua immagine fu presa come modello per creare il logo della NBA (ebbene sì, quella silhouette che vedete ovunque era proprio lui). Come general manager con i Lakers, di titoli ne vinse ben otto, prendendosi diverse rivincite anche contro gli stessi Celtics. Fu lui ad allestire i leggendari Lakers dello Showtime, con Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar e James Worthy, e fu lui a inventarsi anche i Lakers vincenti dei primi anni 2000, con Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, scelto da ragazzino e sacrificando un totem come Vlade Divac, nel '96, quando da qualche anno i Lakers erano orfani di Magic, ma riuscirono a tornare sul tetto del mondo per tre anni di fila proprio grazie alle sue scelte.

Di recente ha avuto modo anche per infuriarsi contro una serie tv, Winning Time, che lo aveva descritto come irascibile e fuori controllo, fino alle minacce legali. Nella serie un fantastico Jason Clarke lo descriveva infatti come un uomo segnato dalle tante sconfitte contro i Celtics, che in preda alla rabbia distruggeva il suo titolo di Mvp del '69, ma anche come un uomo di grande competenza, capace prima degli altri di intuire le capacità di Pat Riley, che guidò quei Lakers ad un'epoca leggendaria e indimenticabile. Conoscendo la sua storia, e con i Celtics vicini a conquistare di nuovo il titolo NBA dopo 16 anni (l'ultimo, nel 2008, arrivò ovviamente contro i Lakers), si potrebbe pensare che abbia scelto il momento migliore per andarsene.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA