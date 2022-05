Italbasket, Meo Sacchetti non è più il ct. Petrucci: «Rapporto esaurito». Pozzecco in pole

Meo Sacchetti non è più il ct della nazionale italiana di basket. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla Federazione italiana pallacanestro, al termine di un incontro tra il coach e il presidente federale, Gianni Petrucci.

Leggi anche > Messi choc: «Il Covid mi ha danneggiato i polmoni, non ho potuto correre per un mese e mezzo»

A Sacchetti, che era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale per un totale di 50 partite, sono stati espressi «sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera».

«Il rapporto si era esaurito». Gianni Petrucci - al telefono con l'ANSA - usa la giustificazione di tanti divorzi per spiegare il repentino addio alla panchina della nazionale italiana di basket di Meo Sacchetti. La risoluzione del contratto arriva a neanche tre mesi dall'inizio della fase finale dell'Europeo, nella quale gli azzurri avranno un nuovo ct.

Su tutti, ci sarebbe un favorito: si tratterebbe di Gianmarco Pozzecco. Anche se il presidente Petrucci non conferma né smentisce: «Nomi non ne faccio, l'annuncio lo faremo tra una settimana».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA