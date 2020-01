Il talento romano ancora under 18 Matteo Spagnolo convocato nella Nazionale italiana di basket, per Italia-Russia a Napoli e per la sfida a Tallinn contro l’Estonia (17-23 febbraio) per le qualificazioni agli Europei 2021. Dopo alcuni raduni il ct Sacchetti ha diramato una lista di 24 convocati che poi verrà ridotta a 16 e ha chiamato il baby talento cresciuto nella Stella Azzurra di Roma e che ora fa parte della Cantera del Real Madrid. Mercoledì 29 Gennaio 2020, 14:35

