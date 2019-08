Il gigante e il bambino: la sfida tra Datome e il piccolo tifoso con la gamba artificiale

Al termine dell'allenamento di ieri, @GigiDatome, che ha lavorato a parte, vede un bambino sugli spalti con una gamba artificiale. Si avvicina e lo invita ad entrare in campo a giocare.

Michele e Luca Vitali lo invitano poi a fare una foto con tutti.

Giovedì 8 Agosto 2019, 10:20

Il campione dell', finito l'allenamento dellaa Verona, ha regalato un emozionante momento di gioia ad un piccolo tifoso sugli spalti.Il gigante azzurro in forza alha infatti invitato in campo a giocare un bambino che aveva appena finito di ammirare i suoi idoli. Il bimbo ha una protesi speciale alla gamba, ma il problema non gli ha impedito di muoversi e realizzare il sogno di sfidare il capitanosotto canestro. Il video è stato postato sudall'accounte mostra tutta la felicità del bambino di fronte alla richiesta del cestista. La coppia si è intrattenuta a giocare sul parquet per circa mezz'ora e successivamente,lo hanno portato dai compagni di squadra per una foto di gruppo.Ricordiamo che gli azzurri sono in ritiro a Verona per ididi fine agosto-settembre.