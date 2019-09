Basket, Francia-Usa 89-79: finisce dopo 13 anni l'imbattibilità del Dream Team

La nazionale Usa è fuori dal mondiale in Cina. In semifinale va la Francia che vince a Dongguan ed elimina i campioni in carica: 89-79. E' la prima sconfitta internazionale, dopo 13 anni, del Dream Team di basket. Decisivo l'ultimo quarto in cui gli statunitensi sono crollati. Eliminazione incredibile ai quarti di finale del Mondiale in Cina. La nazionale a stelle e strisce è stata battuta nettamente dalla Francia 89-79. Dopo la Serbia cade un'altra grande favorita del Mondiale. La squadra di Gregg Popovich stenta e viene superata di dieci punti dai transalpini che la fanno scendere dal trono mondiale e si giocheranno venerdì la semifinale con l'Argentina. Nell'ultimo quarto Australia e Repubblica Ceca si sfideranno per capire chi se la giocherà con la Spagna di Scariolo. Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:07

