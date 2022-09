Europei di basket, Italia da sogno: supera la Serbia di Jokic 86-94 e vola ai quarti

È un'Italia da Mvp. La Nazionale di basket supera la Serbia di Jokic, vincitore negli ultimi due anni del premio di miglior giocatore dell'Nba, e conquista i quarti di finale agli Europei. La rimonta inizia nel terzo quarto, quando gli Azzurri sterzano la partita. Il coach Gianmarco Pozzecco viene espulso (doppio tecnico), ma i suoi uomini non si arrendono. Melli e Fontecchio, compagni di stanza durante le Olimpiadi di Tokyo, diventano inarrestabili per gli avversari. Finiscono la partita rispettivamente con 21 e 19 punti. Ma il miglior marcatore è Marco Spissu: i suoi 22 punti (con 6/9 da tre punti) valgono l'accesso alla fase successiva. Belgrado è domata.

Chi affronterà ai quarti l'Italia

Saranno quarti di finale contro la Francia per l'Italia. L'appuntamento è per mercoledì 14 settembre alle ore 17.15. Uno scontro durissimo per gli Azzurri. Ma non impossibile dopo l'impresa contro la Serbia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA