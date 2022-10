Riecco l'Eurolega al Forum: l'Olimpia affronta l'Alba Berlino per il debutto casalingo

di Fabrizio Ponciroli

L'Eurolega torna a Milano. Debutto casalingo per l'Olimpia che stasera (palla a due 20,30) ospita l'Alba Berlino, gara valida per la seconda giornata della regular season. Dopo la vittoria, sofferta ma di grande cuore, in Francia sul Villeurbanne, la squadra di Messina punta a confermarsi anche al Forum. La compagine tedesca è un avversario tosto. In estate ha cambiato pochissimo e ha nel roster tanti elementi di qualità come l'esperto Sikma. Campioni di Germania in carica, hanno iniziato la loro avventura in Eurolega con un rotondo successo ai danni del Partizan (100-84).

«Abbiamo grande rispetto per l'Alba, una squadra che da anni, prima con coach Aito e adesso con Gonzalez, gioca bene e affronta l'Eurolega con grande spirito. I suoi giocatori si conoscono alla perfezione, mentre noi abbiamo tanti nuovi e ci stiamo abituando a conoscerci solo adesso. Si tratta di una partita molto complessa, contro il loro movimento di uomini e di palla: se non riusciremo a limitare i loro punti a rimbalzo e in contropiede, diventerà molto difficile ottenere il risultato che vogliamo. Siamo comunque determinati a fare quello che serve per giocare una buona partita», le parole di coach Messina.



