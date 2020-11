Milano, colpaccio a Tel Aviv: battuto 86-85 il Maccabi all'overtime

Colpaccio Milano che, a Tel Aviv, si impone sul Maccabi (86-85 il finale dopo un supplementare). Decide un canestro, nel convulso finale, di Delaney (16 punti). Maccabi senza Cohen e Zoosman. Nell’Olimpia non ci sono Datome (reduce da un infortunio) e Moretti (in Nazionale). Inizio nel segno dell’equilibrio (20-18 al 10’). Nel secondo quarto, Milano inserisce le marce alte e scappa via, trascinata dalle giocate di Hines e Punter. All’intervallo, +11 per i biancorossi che tirano oltre al 70% da due (13/18). Alla ripresa, pronta reazione degli israeliani che tornano in partita. Si decide tutto nell’ultimo periodo. Jones impatta sul 61-61 a 7’33” dalla sirena.

Nel finale la differenza la fa Wilbekin. L’asso del Maccabi è inarrestabile. Per l’Olimpia sembra notte fonda. Gioco da quattro punti di Punter e altro pareggio a 18’ dalla fine (70-70). Wilbekin sbaglia la tripla della vittoria. Si va ai supplementari. Squadre a braccetto sino all’81-81. L’ultimo pallone, quello della vittoria, lo mette Delaney. Il record dei biancorossi in Eurolega è ora pari a cinque vittorie e tre sconfitte. L’Olimpia tornerà in campo la prossima settimana con due impegni in Eurolega, entrambi al Forum. Martedì sera sfida con l’Alba Berlino, giovedì il match con il Panathinaikos.

