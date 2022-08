Eurobasket al via, l'Italia di Pozzecco (senza Gallinari) alla conquista di Milano: tutte le gare in programma

di Fabrizio Ponciroli

Dall'1 al 18 settembre appuntamento da non perdere: si disputano gli Europei di basket. La prima fase vedrà impegnate 24 nazioni, suddivise in quattro gironi. Riflettori puntati soprattutto sul Gruppo C con Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia, Estonia e Italia. Tutte le partite di questo girone si disputeranno al Forum di Assago. Tanta l'attesa per vedere all'opera la Nazionale di coach Pozzecco che punta ad essere protagonista, nonostante l'infortunio a Gallinari (rottura del menisco e addio Europei).

ITALIA, I 12 SCELTI DA COACH POZZECCO

"Fare i tagli è la cosa che mi ha fatto più soffrire", parola di coach Pozzecco che, comunque, le sue scelte alla fine le ha fatte. A rappresentare l'Italia a Milano saranno Spissu, Mannion, Biligha, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Baldasso, Polonara, Pajola, Datome e Tessitori, quest'ultimo al posto dell'infortunato Gallinari.

TUTTE LE GARE DELL'ITALIA AL FORUM DI ASSAGO

La Nazionale esordirà il 2 settembre contro l'Estonia (ore 21:00). Il giorno seguente la super sfida con la Grecia del due volte MVP Antetokounmpo (sempre alle 21:00). Il 5 settembre Italia-Ucraina (con anche delle iniziative pro Ucraina). Solo 24 ore dopo il confronto con la Croazia di Bogdanovic mentre l'ultima sfida è in programma, l'8 settembre, contro la Gran Bretagna. Da ricordare che si qualificano alla fase finale (a Berlino dal 19 al 18 settembre) le prime quattro squadre di ogni gruppo.

2 settembre, Italia-Estonia (Forum Assago, 21:00)

3 settembre, Italia-Grecia (Forum Assago, 21:00)

5 settembre, Italia-Ucraina (Forum Assago, 21:00)

6 settembre, Italia-Croazia (Forum Assago, 21:00)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Forum Assago, 21:00)



LE TANTE STELLE NBA PRESENTI ALL'EUROPEO

Moltissime le star NBA che saranno protagoniste a questa edizione degli Europei. A Milano, i tifosi italiani di basket avranno la possibilità di vedere all'opera Antetokounmpo, All Star dei Milwaukee Bucks, due volte MVP e stella di diamante della Grecia. Attenzione anche a Bogdanovic, in forza alla Croazia. Grande attesa per gustarsi anche l'asso della Slovenia Doncic (Dallas Mavs). Riflettori puntati anche sul due volte MVP NBA Jokic che proverà a trascinare la Serbia al titolo europeo. La Francia si affiderà al duo Gobert-Fournier mentre la Lituania sfoggerà il suo duo, formato da Sabonis e Valanciunas.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:11

